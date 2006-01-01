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Не верьте! Распространяется фейковая новость о побеге из тюрьмы в Риге

Русский TVNET
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Управление мест заключения отвергает распространенную отдельными интернет-порталами информацию о том, что их Центральной тюрьмы в Риге сбежали пять заключенных, сообщает агентство ЛЕТА.

В пятницу появилась ложная новость о том, что из Центральной тюрьмы сбежали пять преступников, осужденных за убийство, в связи с чем людей призывают быть внимательными.

Как указали в управлении, эта информация сфабрикована из реальной новости за 2006 год о побеге из Центральной тюрьмы и из новости за 2015 год о побеге из Олайнской тюрьмы.

«Управление мест заключения призывает жителей не реагировать на распространение лживых новостей. Осужденные и заключенные лица находятся в местах заключения в полном составе», - отметила начальница управления Илона Спуре.

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