Передача: Бункуса могли «заказать» азербайджанские «бизнесмены»

Как сообщает передача, одна из версий, которая в политических кулуарах и среди юристов звучит чаще всего, связана с ликвидацией «Trasta komercbanka» (TKB). В команде администратора Армандса Расы работал Бункус, которого неофициально считали фактическим исполнителем процесса неплатежеспособности этого банка. В банке свои деньги хранили в том числе и «бизнесмены» из постсоветских стран, которые, возможно, не смогли смириться с потерянными финансами.

ТКВ имел представительства в России, на Украине, в Казахстане, Таджикистане и Азербайджане. В этих странах активно действуют богатые и влиятельные группировки, которые с удовольствием прячут деньги в зарубежных банках и офшорах, отмечает передача.

Несколько информационных источников озвучили передаче «Новости TV3» версию, что заказчиками убийства могут быть именно азербайджанские «бизнесмены», которые были очень неприятно удивлены тем, что «деньги застряли в банках, и надежды их вернуть ничтожны». Большую часть вложений в ТКВ потеряли 206 нерезидентов, в том числе 52 частных лица и 154 юридических лица.

Как сообщает передача, в марте в Москве, которая считается эпицентром деятельности азербайджанской мафии, был застрелен предприниматель азербайджанского происхождения. Убийцы действовали профессионально, по характеру убийство совпадало с убийством Бункуса, в частности, жертва была смертельно ранена в своей машине. Как и в убийстве Бункуса, в Москве стрелки выбрали место, где не было камер видеонаблюдения.

Масштаб и форма убийства Бункуса свидетельствуют, что исполнители и заказчики, скорее всего, не из Латвии. Опытных полицейских удивил факт, что убийцы стреляли не с рук, а со специально созданного штатива, какие в Латвии замечены не были. «Вообще, в международном опыте встречается стрельба со штативов, но в любом случае, у нас, не знаю, была ли. Это только указывает, что они довольно точно знали свои возможности, нужды, сделали штатив, боевую позицию. Я думаю, это не первый их случай, опыт уже был. Конечно, если закрепить оружие на штативе, то возможность попасть в цель выше, и они это использовали», - прокомментировал бывший начальник Госполиции Валдис Воинс.

Считается, что наибольшие шансы раскрыть преступление, если удалось поймать исполнителей в течение пары часов, позднее сделать это становится все сложнее. «Возможно, люди уехали довольно быстро. Может быть, они и не спешили - просто отдыхали на пляже, а потом купили билеты или уехали на машине», - отметил Воинс.

В то же время сотрудник Бюро по защите Сатверсме Арнолдс Бабрис указал, что в случаях, когда совершается столь брутальное убийство, заказчики обычно неместные.

«Преступник пытается пропасть, пересечь границу. Возможно, с чужими паспортами. По документам вы не увидите,» - признал Бабрис.

Госполиция пока что воздерживается от комментариев о ходе расследования убийства, но обещает поделиться информацией, как только она появится и ее можно будет опубликовать.

Как уже писал Русский TVNET, Бункус был застрелен в своем автомобиле утром 30 мая в Риге у Лесного кладбища.