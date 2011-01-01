C 2011 года в Латвии совершено 13 заказных убийств

С 2011 года в Латвии совершено 13 заказных убийств, свидетельствует обобщенная агентством ЛЕТА информация Госполиции.

В 2011 году зарегистрированы три заказных убийства, две попытки убийства, и одно преступление удалось предотвратить.

В 2012 году совершено два заказных убийства, одно удалось предотвратить. В 2013 году зарегистрировано одно заказное убийство, в 2014 году - два и одна попытка убийства, в 2015 году - два заказных убийства и одна попытка убийства.

В 2016 году полиция начала уголовный процесс об одной попытке убийства, еще одно преступление готовилось.

В 2017 году зарегистрировано два убийства заказного характера, и оба они раскрыты, сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис.

В этом году произошло одно убийство с признаками заказного, и это убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса утром 30 мая.