ВИДЕО: Погоня и применение электрошокера - в Болдерае ловили пьяного водителя

Вечером 5 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию об автомобиле «VW Caddy» белого цвета, водитель которого, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра указанной территории недалко от улицы Парадес полицейские заметили подходящее под описание авто, которое врезалось в дерево.

Стражи порядка незамедлительно направились к автомобилю и увидели двух людей, которые, заметив полицейских, бросились бежать. Одному из них, к сожалению, удалось сбежать, а второго полицейские окружили со всех сторон. Юноша сделал попытку вырваться из рук полицейских и убежать, но споткнулся и упал, однако моментально вскочил и продолжил убегать.

Чтобы задержать беглеца безвредным для него способом,

один из полицейских применил электрошок, что и поставило точку в попытке побега молодого человека.

Позже пойманный юноша объяснил, что ему 16 лет и за рулем машины находился не он, однако, после проверки данных оказалось, что молодой человек соврал – ему было лишь 15 лет.

Принимая во внимание, что молодой человек был задержан с помощью электрошокера, на место происшествия были вызваны не только Государственная полиция, но и служба неотложной медицинской помощи. После осмотра медики констатировали, что необходимости в госпитализации нет.

Когда на месте происшествия выяснялись обстоятельства дела, внезапно появился некий 35-летний мужчина, который утверждал, что именно он был за рулем авто.

В то же время он отрицал, что в машине были пассажиры. Позднее выяснилось, что 35-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, а после проверки автомобиля

оказалось, что номерной знак, как и сам автомобиль – «VW Caddy» сняты с учета, а значит не имеют права участовать в дорожном движении.

Подробности продолжила выяснять Госполиция, как и то, кто же был за рулем автомобиля, поскольку показания мужчины значительно отличались от показаний юноши.