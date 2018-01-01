На Адажском полигоне выгорело 300 гектаров; пожар тушат более 8 часов

Пожар на полигоне в Адажи еще не ликвидирован (по информации на 22.49 в воскресенье), сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

В воскресенье вечером 23 пожарных с шестью автоцистернами, а также представители Государственной лесной службы и Национальных вооруженных сил продолжали работу по тушению пожара.

В работах участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса (ГСЛ), вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзников.

Представитель ГСЛ Зигмунд Яункикис, который находится на месте происшествия, сообщил, что местами огонь продолжает распространяться. В то же время он уточнил, что пожар ограничен территорией Адажского полигона.

Возникновению пожара способствовала сухая и жаркая погода.

В тушении пожара участвуют вертолет воздушных сил, инструкторы полигона и специалисты Государственной службы леса.

Представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис сообщил, что пожар пока не удалось локализовать.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце агентству ЛЕТА сообщила, что ГПСС в тушении пожара не участвует.

В субботу во время учений «Swift Response 2018» на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.