Тушение пожара на Адажском полигоне продолжается; есть ли опасность для жителей?

Представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина подтвердила, что пожар возник, но он находится под контролем. Она добавила, что это нередкое явление на полигоне, иногда участники учений тушат пожар собственными силами, иногда с участием вертолетов Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Тушение пожара на Адажском полигоне продолжается, сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина.

Ситуация улучшается. В данный момент тушение ведется в двух местах.

В работах участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса (ГСЛ), вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзников.

Представитель ГСЛ Зигмунд Яункикис, который находится на месте происшествия, сообщил, что местами огонь продолжает распространяться. В то же время он уточнил, что пожар ограничен Адажский полигон.

Возникновению пожара способствовала сухая и жаркая погода.

В тушении пожара участвуют вертолет воздушных сил, инструкторы полигона и специалисты Государственной службы леса.

Представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис сообщил, что пожар пока не удалось локализовать.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце агентству ЛЕТА сообщила, что ГПСС в тушении пожара не участвует.

В субботу во время учений «Swift Response 2018» на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.