В Германии во время соревнований погиб опытный латвийский спортсмен

В субботу, 9 июня, в Германии на этапе чемпионата Европы по водно-моторному спорту разбился опытный латвийский спортсмен Лотарс Миллерс, об этом сообщили организаторы соревнований.

Трагедия произошла на этапе чемпионата Европы в классе F-R1000. После первой поездки лодка, управляемая Миллерсом пережила аварию, а потом в нее врезалась лодка другого участника соревнований, задев латвийского спортсмена. Миллерс получил смертельные травмы.

Сразу же после трагедии соревнования были прекращены.

До смертельной аварии на соревнованиях Миллерс показал лучший результат, а его дочка Иева Миллере занла второе место.

Погибший спортсмен был тренером Иевы.