Женщина спасла закрытых на жаре в машине у т/ц Spice малышей; родители обвинили ее в «нечеловечности»

Госполиция оценит поведение родителей, которые оставили в закрытой машине на солнецепке двух малолетних детей у т/ц Spice.

Свидетельница ЧП рассказала, что припарковав авотомбиль у входа в центр заметила, что в другой машине плачет приблизительно 4-летний ребенок. Женщина начала разговаривать с ним, при этом проверяя открыта ли хоть одна из 4 дверей машины. Она заметила, что в авто находится еще спящий годовалый малыш. Он проснулся, начал плакать, покраснел и сильно вспотел.

Вскоре подошли и другие покупатели и через небольшую щель в окне попытались опустить его вниз. Кроме того, люди отправились в информационный центр, чтобы по громкой связи найти родителей оставленных на жаре детей.

На помошь пришел экипаж дорожной полиции, который находился неподалеку. Старшего ребенка удалось уговорить освободиться из автокресла и открыть дверь изнутри. Была вызвана скорая помощь.

Через полчаса прибыли и родители. По словам женщины, переговорив с медиками и проверив состояние здоровья своих детей, они обвинили неравнодушную женщину в том, что она вызвала полицию, да еще и медиков, а также «опозорила их на весь магазин». «Не по-человечески поступила!» - бросили ей вслед.