Дождь помог локализовать пожар на полигоне в Адажи

В понедельник вечером, 12 июня, дождь помог ограничить пожар на полигоне в Адажи, сообщил LETA заместитель начальника отдела лесной и природоохранной охраны Государственной лесной службы (VMD) Зигмундс Яункикис.

Яункикис рассказал, что дождь на месте пожар полил после 22 часов и сразу же стало видно, что он достаточно эффективно тушит пламя огня, ограничив его дальнейшее распространение.

Сегодня утром будет обследован периметр выгоревшей территории, чтобы убедиться, что огонь больше не распространяется, информировал Яункикис.

Сумму ущерба преставитель Государственной лесной службы пока что не смог назвать, но заявил, что выгорело не менее 300 га.

Открытым огнем на полигоне больше ничего не горит, но еще может тлеть мох, поэтому от Гауи подведены две трубы, чтобы тщательно полить всю территорию.

Говоря о причинах крупного пожара, военные отрицают свою причастность. Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калныньш в интервью Латвийскоу радио заявил, что причины пожара все еще будут выясняться. По его словам, в районе ЧП проходили военные учения, но огонь начался распространяться в другом месте полигона, а не там, где в субботу загорелся военный автообиль.

Напомним, во время учений «Swift Response 2018» на полигоне в Адажи в субботу, 9 июня, произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.

А в воскресенье вспыхнул пожар с новой силой. 23 пожарных с шестью автоцистернами, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзников, а также представители Государственной лесной службы и Национальных вооруженных более восьми часов спасали полигон от огня.