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Плявниеки: С этой платной стоянки не в первый раз угоняют машины; на сей раз BMW

Русский TVNET
Фото: facebook

«Угнали машину BMW 650 с платной стоянки на А.Келдыша, 15b. Эстонские номера-182MKY. Может быть, кто-то ставит машину на этой стоянке. Мы были в отъезде 10 дней, а когда вернулись, то машину не нашли», - такой пост опубликовала девушка в соцсети Facebook. В комментариях всплыли интересные подробности - это не первый случай на стоянке, а недавно тут горела машина, которую якобы подожгли.

«Такое ощущение, что хозяин стоянки в доле. Это не первый случай, когда там уводят машины», - оставил комментарий Андрей.

«У меня с той стоянки тоже угнали транспорт... а они ответственность не несут», - написал Алексей.

«Наверное, за вами следили, знали, что долго будете в отъезде и спокойно провернули свое дело», - пишут пользователи.

«Но, до этого случая мы оставляли машину на другой платной стоянки и уезжали на три месяца и все было в порядке», - ответила владелица угнанного BMW.

Из комментариев стало известно, что

камеры на стоянке не работают (охранник до сих пор уверен что угнанная машина на месте), охранники постоянно меняются, никто ни за что не отвечает.

«Все, что вам дает такая парковка - это гарантированное место, не нужно после работы круги нарезать по району», - мудро оценили ситуацию автолюбители.

Шансов, что полиция найдет машину не много, но они есть. Например, один пользователь рассказал, что у него также угнали машину и он нашел ее полуразобранной на одном из шротов.

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