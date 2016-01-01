По подозрению в фиктивных сделках задержаны 10 человек

Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в июне пресекли деятельность организованной преступной группировки, с января 2016 года до июня 2018 года уклонявшейся от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и легализовавшей преступно нажитые финансовые средства, тем самым нанесшей госбюджету ущерб в размере свыше 750 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

В составе организованной преступной группировки действовали семь человек, а всего в схеме участвовали более 100 предприятий и лиц из Латвии, Литвы и Эстонии.

«Клиенты» схемы (предприятия) с целью снизить выплаты НДС в госбюджет и легализовать преступно нажитые средства включали в декларации НДС фактически не имевшие места сделки с фиктивными предприятиями.

Группировка покупала предприятия, членами правления которых регистрировала в основном жителей Литвы. От имени этих предприятий осуществлялись фиктивные сделки с участвовавшими в схеме предприятиями.

Легализация преступно нажитых средств была организована с использованием системы платежей небанковскими расчетными картами, в данном случае, - «LeuPay» и «Paysera».

В рамках уголовного процесса полиция провела 37 обысков в Риге и ее окрестностях, Валмиере, Гулбене и Лимбажском крае и изъяла важные вещественные доказательства: мобильные телефоны, компьютеры, документы, электронные носители данных, калькуляторы кодов, печати, а также финансовые средства в размере примерно 15 тыс. евро.

По этому уголовному процессу 10 человек признаны подозреваемыми, в отношении семи из них в качестве меры пресечения избран арест, в отношении еще одного - денежный залог.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется