Получите, распишитесь! В центре Риги эвакуировали офис из-за подозрительного порошка в письме

Госполиция в среду, 13 июня, получила информацию о том, что в один из офисов Риги пришло письмо с подозрительным веществом. В целях безопасности были эвакуированы люди и произведена проверка, рассказала представитель Полиции.

Вызов был получен в 11:30 в один из офисов на улице Дзирнаву.

Как и принято в таких ситуациях, была произведена эвакуация и ограничена территория. На месте работала Госполиция и Государственная пожарно-спасательная служба. Центр безопасности радиации провел проверку и не констатировал угрозы.

Также место обследовал Центр контроля и профилактики заболеваний.