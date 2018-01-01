У мола в Бодерае найдено тело утонувшего Казимира Рублевскиса

Сразу же были вызваны спасатели и тело было поднято из воды. Сегодня, 13 июня, уже достоверно известно, что найденный - именно утонувший 4 июня 22-летний Казимир Рублевскис, тело которого добровольцы Bezvests.lv искали со дня трагедии.

Напомним, 4 июня 2018 года

молодой человек вместе с друзьями отправился купаться в Вакарбули, залив штормило, и случилось несчастье

- Казимир не смог справиться с волнами и выплыть на берег, утонул. Поисковые мероприятия добровольцев Bezvests.lv, по просьбе матери Казимира, начались сражу же и длились 8 дней, но до сих пор безрезультатно.

Море отдало тело погибшего юноши только вчера, 12 июня, около полудня, когда матери Казимира сообщили эту печальную новость. По информации мамы безвременно погибшего Казимира, опознать сына ей удалось только сегодня, 13 июня, в 2 часа дня, почти сутки спустя.

Женщина выразила благодарность всем, кто участвовал в поисках ее утонувшего сына - за поддержку и реальную помощь.



