Пожар в Адажи продолжат тушить в светлое время суток

Работы по тушению пожара на Адажском полигоне в рамках локализованной территории будут продолжаться в последующие дни в светлое время суток, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе леса.

После наступления темноты место пожара будет контролироваться.

Пламя больше не распространяется за пределы локализованной территории, задымление также значительно уменьшилось, но полная ликвидация пожара может занять еще несколько дней, сообщили специалисты.

Пожар на полигоне в Адажи начался в воскресенье после полудня. Территория горения составила 770 га.