Взрывы и обширный лесной пожар в волости Пампалю

В воскресенье, 10 июня, пожар в волости Пампалю охватил семь гектаров леса. В данный момент пожар локализован.

Согласно информации Государственной службы леса, произошедший пожар указывает на то, что тушение пожара не всегда зависит от действий оперативных служб, иногда на него влияют внешние факторы. В этот раз лес загорелся в месте, где находились невзорвавшиеся снаряды, возможно, времен войны. Об этом свидетельствовали взрывы во время пожара. В связи с этим работу по тушению можно было проводить лишь по внешнему периметру пожара, так как заход на его территорию был вдвойне опасен.

Возгорание сумели локализовать лишь к шести часам вечера, но горение продолжилось внутри ограниченной территории. Тушение периметра и контроль продолжатся и в дальнейшем.

Всего в тушении лесного пожара площадью в 7 гектаров принимали участие 36 человек.

Причины возникновения пожара неизвестны.