В районе улицы Маскавас за употребление героина задержали несколько человек

Около девяти чесов вечера 10 июня сотрудникам Рижской муниципальной полиции сообщили, что во дворе одного из жилых домов на улице Маскавас находятся четверо мужчин, которые, возможно, в состоянии наркотического опьянения. После употребления веществ один из мужчин был не в состоянии самостоятельно двигаться. Ближайший экипаж полиции был вызван на место событий.

По указанному адресу полиция встретила двух мужчин. Один из них в бессознательном положении лежал на земле, в то время как другой пытался сделать ему массаж сердца. На вопрос, что случилось, мужчина признался, что его друг минуту назад употребил героин. В момент, когда полицейские позвонили в дежурную часть, чтобы вызвать медиков, во двор заехала машина скорой помощи, которую, как оказалось, вызвали сами участники происшествия.

Медики начали реанимационные действия и вскоре им удалось привести мужчину в чувства. И через некоторое время он уже сам мог встать на ноги.

Во время задержания правонарушителей к полицейским подошел свидетель случившегося. Он сообщил, что вместе с двумя задержанными были и другие подозрительные лица, которые до приезда полиции пересекли улицу и сидят в автомобиле марки BMW.

На место событий был направлен еще один экипаж полиции. В подозрительном автомобили полиейские обнаружили еще пять человек. Их всех попросили выйти из машины и показать содержимое багажа. В личных вещах было найдено несколько шприцев и крупная сумма наличных денег.

Проведенная тут же на месте проверка персональных данных показала, что один из группы лиц объявлен в розыск, другой нарушил ограничения, наложенные полицией. Мужчин задержали и доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.