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Задержаны двое полицейских по подозрению в требовании 1000 евро у водителя

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Бюро внутренней безопасности по подозрению в вымогательстве 1000 евро у автоводителя, задержала двух сотрудников Государственной полиции Рижского регионального управления, об этом агентство LETA узнало в Госполиции.

Во время контроля за дорожным движением полицейские остановили транспортное средство. У стражей порядка возникло подозрение, что водитель остановленной машины употреблял наркотики. Люди в форме попросили у водителя 1000 евро за то, что они не станут проводить экспертизу на содержание наркотических средств.

В качестве наказания к полицейским применены меры, не связанные с лишением свободы.

Это преступление было открыто благодаря активному участию общества.

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