В Сигулде с моста через Гаую сорвали флаги Латвии

Прошедшей ночью в Сигулде были сорваны три флага Латвии, которыми в честь столетия Латвии украшен мост через Гаую. Сигулдское самоуправление в связи с произошедшим обратилось в Госполицию и призывает отозваться свидетелей, позвонив в муниципальную полицию по номеру 26160288.

С конца апреля мост через Гаую в Сигулде украшают 20 красно-бело-красных флагов, благодаря чему мост стал одним из самых фотографируемых объектов Сигулды. Планируется, что в рамках столетия Латвии мост будет украшен флагами на протяжении всего года.

Мост через Гаую, построенный в 1937 году и переживший в прошлом году реконструкцию, является уникальной в Латвии конструкцией, основанной на трех дугах шириной более 35 метров. Он соединяет три исторических и красивейших места - Сигулду, Турайду и Кримулду. Общая длина моста составляет 153 метра, а высота над рекой превышает 16 метров.