Отдых на воде: в Риге пьяный не сумел переплыть водоем, рыбак «поймал» удар током

В пятницу мужчины потерял сознание, пытаясь в состоянии алкогольного опьянения переплыть небольшой водоем, в свою очередь рыбак получил электротравму, сообщает агентство ЛЕТА.

В Риге 51-летний мужчина после употребления горячительных напитков пытался переплыть небольшой водоем, но внезапно начал тонуть. Когда его вытащили из воды, он на короткое время потерял сознание. Пострадавшего с проблемами со здоровьем, но в стабильном состоянии доставили в больницу.

В свою очередь в рижском регионе 45-летний рыбак получил электротравму, зацепив крючком высоковольтные провода. Он получил удар током, в результате чего с электротравмой и ожогом кисти был доставлен в больницу.

В Земгале 25-летняя женщина получила термические ожоги рук, когда снимала с плиты сковородку. В тот момент у сковороды сломалась ручка, и на руки пострадавшей вылилось горячее масло. Пострадавшую также доставили в больницу.

В Латгале на 50-летнего мужчину во время дорожных работ упал тяжелый предмет. Он был госпитализирован с травмами головы и ног.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной помощи получила 231 вызов, связанный с травмами и несчастными случаями.