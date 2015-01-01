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В субботу в ДТП пострадали 30 человек. Среди них - 15 пешеходов и велосипедистов

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

За минувшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 30 человек, включая 15 пешеходов и велосипедистов, сообщила агентству ЛETA представитель Госполиции Симона Гравите.

За сутки зарегистрировано 86 ДТП, в 27 из них пострадали люди.

Больше всего пострадавших в ДТП -16 - зарегистрировано в Рижском регионе, восемь - в Латгале, четыре - в Курземе, по одному - в Земгале и Видземе.

За прошедшие сутки полицейские задержали 13 шоферов в состоянии опьянения.

Составлено 198 протоколов о превышении разрешенной скорости движения. Всего за сутки оформлено 443 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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