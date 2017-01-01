Вчера в ДТП пострадали 17 человек

За прошедшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 17 человек, свидетельствует оперативная информация Госполиции.

За сутки зарегистрировано 60 ДТП, в 15 из них пострадали люди.

31 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, девять - в Земгале, восемь - в Курземе, семь - в Видземе, пять - в Латгале.

В воскресенье полицейские задержали 18 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения: пятерых - в Земгале, четырех - в Рижском регионе, по три - в Курземе, Латгале и Видземе.

За сутки оформлено 472 протокола о нарушении правил дорожного движения, из них 209 - в Рижском регионе.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 203 протокола об административном нарушении