В Рижском порту в грузовой автомашине найдено 2,3 млн контрабандных сигарет

В Рижском пассажирском порту в конце мая в грузовой автомашине, которая планировала отправиться в Стокгольм, было найдено 2,3 млн контрабандных сигарет и 900 литров спирта, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

26 мая при контроле автомашин перед заездом на паром Рига-Стокгольм таможенники обнаружили в одной из автомашин большое количество акцизных товаров.

В машине было найдено 96 десятилитровых канистр с жидкостью, похожей на спирт, 1 590 000 сигарет «Prince» и 98 800 сигарет «Marlboro Gold» без акцизных марок.

FOTO: Valsts policija

Водитель автомашины 1969 г. рожд. задержан.

Проведя серию обысков в рамках расследования, правоохранительные органы обнаружили на складе в Адажи 1450 литровых бутылок водки «Smirnoff» без латвийских акцизных марок и примерно 130 литров другого нелегального алкоголя. Были задержаны еще два человека 1959 и 1953 г. рожд. Начат уголовный процесс.