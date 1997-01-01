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Пьяная женщина учила ездить на «BMW» - пострадало несколько автомобилей

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

8 июня, около 21:00 на ул. Эмбутес (Вентспилс) некая женщина учила девушку 1997 г.р. водить автомобиль (BMW). Выбрав неподходящий интервал, женщины врезались в машину Honda, затем в Wolkswagen, которая, в свою очередь, врезалась в BMW, сообщает вентспилсский портал ventasbalss.lv

В ДТП никто не пострадал.

После аварии обнаружилось, что женщина, сидевшая в рядом с водителем BMW, была пьяна – 1,9 промилле алкоголя. Водительский стаж женщины составляет более трех лет.

Составлен протокол об административном нарушении.

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