На пляже в Курземе найден утонувший бурый медведь

В Национальном парке Слитере на пляже между Уши и Эважи в понедельник утром, 18 июня, найден утонувший бурый медведь, сообщили в Управлении по защите природы.

Эксперт управления Вилнис Скуйя прокомментировал, что взрослый медведь-самец утонул, так как слишком далеко заплыл в море. Это всего третий случай за последние 50 лет, когда в Национальном парке Слитере повстречался бурый медведь, добавил специалист.

Ранее живые медведи здесь встречались лишь дважды - в 1984 и в 2006 году. Тогда животные задержались на территории парка всего несколько дней, рассказал эксперт.

Образцы тканей найденного медведя Управление по защите природы передаст институту Silava для научных целей.

Бурый медведь - особо охраняемая порода, а также это крупнейший из встречаемых в Латвии хищников. Согласно историческим данным, бурый медведь пропал из Латвии в результате массивной вырубки леса и охоты на стыке 19 и 20 века, и только в 70-х годах прошлого века он начал регулярно посещать Латвию со стороны Эстонии или России.

На данный момент в Латвии находятся около 15 особей этой редкой породы, сообщает Управление.