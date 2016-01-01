В Риге отец-извращенец неоднократно растлевал 5-летнюю дочь; он арестован

Госполиция получила сигнал о том, что в одной семье отец растлевал собственную 5-летнюю дочь. Согласно информации, проделывал он действия сексуального характера неоднократно. На прошлой неделе мужчина был задержан, к нему применена мера пресечения в виде лишения свободы.

В конце апреля сотрудники Госполиции узнали, что в 2016 году отец растлевал собственного ребенка, которому на тот момент было 5,5 лет. Это мужчина 1964 года рождения и раньше он не попадал в поле зрения полиции. В результате расследования выяснилось, что поступал он так в течение нескольких месяцев. Это происходило в одной из квартир в Риге, пока мать ребенка и другие родственники отсутствовали.

Расследование продолжается. Девочка оказывается психологическая помощь. Отцу-извращенцу «светит» от 10 -20 лет