Турист из Германии в Старом городе залез на стену здания

В ночь на 16 июня сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП) следили за группой туристов и заметили, что многие из них внимательно смотрят на второй этаж здания. Повернув камеру, полицейские увидели, что по стене здания и затем по дорожному знаку со второго этажа спускается мужчина. Для проверки обстоятельств дела на место выехал экипаж РМП.

Следуя указаниям коллег из центра видеонаблюдения, полицейские нашли нарушителя на улице Кунгу. Разговор с ним показал, что мужчина – гражданин Германии. Сначала он сказал, что ничего плохого не делал, но когда ему показали видеозапись, признался, что это результат его спора с друзьями.

Признаков повреждения здания и дорожного знака обнаружено не было. Поэтому с туристом провели профилактическую беседу о риске и безопасности, а также о возможных последствиях.