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Глупец, его мотоцикл и полиция - погоня по улицам Старого города

Русский TVNET
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Piedzēries motociklists Vecrīgā bēg no policijas | Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром в воскресенье (17 июня) Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию о мотоциклисте, который собирался сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники РМП незамедлино отправились по указанному адресу, где встретили пьяного мотоциклиста. Во время разговора стражи порядка запретили мужчине управлять транспортным средством, предупредив о последствиях.

Однако как только они уехали, мужчина завел мотоцикл и поехал. Работники центра видеонаблюдения сообщили об этом патрульным, и после непродолжительной погони нарушитель был задержан. На него надели наручники и передали Госполиции. Мотоциклист отказался от проверки на алкоголь.

За отказ от медицинской проверки на концентрацию в организме алкоголя или других одурманивающих веществ грозит арест от 10 до 15 суток, штраф от 1200 до 1400 евро и лишение водительских прав на четыре года.

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