Убийство Бункуса: полиция получила ценную информацию от жителей

Госполиция по делу об убийстве адвоката, администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса получила несколько десятков сообщений от жителей, в том числе записи с видеорегистраторов, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица.

Ведется активное расследование убийства, в том числе проверяются и сообщения, приходящие от населения. Необходимая информация запрашивается также в рамках международного сотрудничества.

Полиция не ответила на вопрос, направлены ли просьбы о правовой помощи зарубежным коллегам. Министр иностранных дел сегодня в передаче LNT «900 секунд» рассказал, что полиция сейчас активно сотрудничает с Эстонией, Литвой, Польшей и Германией.

Госполиция по-прежнему просит людей присылать записи с видеорегистраторов, сделанные в день убийства, 30 мая, с 8 до 9 часов утра в районе Межапарка, Саркандаугавы, Братского кладбища.

Полиция просит передавать информацию по телефонам 110, 67 014 002 или электронной почте izmekletajiem@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.