Вода в унитазе, корма нет, дверь заперта: гражданка Китая бросила в Риге собаку

Душераздирающее зрелище обнаружили сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции днем, 19 июня, приехав в квартиру в центре города, в ванне которой была заперта собака, брошенная свои хозяином более чем на неделю.

Вызов в квартиру в центре Риги был получен днем 19 июня.

Вызвавший полицию пояснил, что по соседству проживает гражданка Китая, которая восемь дней назад покинула Латвию. Она оставила дома собаку, которая лаяла и скулила. Сначала сосед пробовал дозвониться или связаться с ней по социальным сетям, но попытки оказались тщетными. Беспокоясь о здоровье собаки, он вызвал полицию.

В квартире полицейские обнаружили заблокированную дверь в ванную комнату, из которой доносился лай собаки. Отворив дверь, открылся ужасающий вид: на полу были собачьи экскременты, а посреди них собака средней величины.

Тарелка была пустой, в ней также частично были экскременты, а единственным источником воды был унитаз с поднятой крышкой. В помещении также валялся мешок из-под сухого корма, но и он был пуст.

Полицейские нашли в квартире консервы и воду, собаку покормили и напоили. Параллельно сотрудники дежурной части связались с приютом для животных Ulubele, которые вскоре приехали на место происшествия. Животное увезли в приют, где был произведен медосмотр.

Начато четыре административных дела - о нарушении содержания животного, о нерегистрировании животного, о неоплате пошлины самоуправлению, а также о жестоком обращении с животным.