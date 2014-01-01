Зашла за молоком, а вышла инвалидом: Туристка отсудила у латвийской Maxima 7 тыс евро

В далеком 2014 году россиянка Наталья (имя изменено Прим. ред.) приехала в Латвию из Петрозаводска на соревнования по спортивному ориентированию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Но, после посещения Maxima на спортивной карьере женщины был поставлен жирный крест. Сейчас адвокат пострадавшей через суд добивается денежной компенсации, об этом пишет сайт «Петрозаводск говорит».

По итогам второго этапа Кубка Европы по спортивному ориентированию Наталья стала бронзовым призером. В Латвии проходил третий этап, и женщина рассчитывала завоевать призовое место.

Но судьба распорядилась по-другому.

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В «Maxima» Наталья зашла, чтобы купить продукты. Она подошла к стойке с молочной продукцией, наклонилась, потянулась за товаром,

и тут на нее неожиданно рухнула металлическая конструкция с банками, коробками, тяжелыми пакетами.

В магазине вызвали «скорую», доставили в больницу, оказали первую помощь, а дальше женщину на специальном приспособленном для лежачих больных автомобиле транспортировали в родной Петрозаводск.

В Латвии Наталье предлагали пройти экстренную госпитализацию, но она была вынуждена отказаться, так как не могла оплатить лечение. Расходы за первичную диагностику оплатили сопровождающие спортсменки.

Дома стало хуже. Наталья прошла обследование, и выяснилось, что поход в супермаркет обернулся закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. После длительного лечения о спортивной карьере пришлось навсегда забыть.

Травма серьезно подорвала здоровье, а ее последствия оказались необратимы. Инвалид второй группы теперь нуждается в постоянном уходе.

Перед поездкой в Латвию женщина оформила страховку, но компенсации на лечение не получила, поскольку страховая компания на тот момент испытывала финансовые проблемы. А позже, в 2015 году страховая компания и вовсе была признана банкротом. И тогда в 2017 году Наталья решила обратиться к петрозаводскому юристу Дмитрию Шамину.

«В августе 2017 года наше заявление было принято. Причем к нам очень лояльно отнеслись. Было удовлетворено наше ходатайство о переводе документов на латвийский язык за счет суда. Затем суд предложил мидиацию, то есть урегулирование конфликта в досудебном порядке. Но Maxima на это не пошла», - рассказал Шамин.

Заседание латвийского суда состоялось в конце апреля 2018 года.

"Сначала ответчик не признавал наши требования. Мы просили суд взыскать в виде компенсации расходов на медицинские услуги и морального вреда порядка 14 тысяч евро, - говорит юрист. Добровольно Maxima готова возместить 7 тысяч евро.

- У нас есть время до 2 августа. Окончательная сумма – это вопрос переговоров. Естественно, окончательное решение будет принимать моя клиентка", - сказал Шамин.

Получить комментарий Maxima по вышеописанной ситуации Русскому TVNET не удалось. Но, мы надеемся, что пресс-секретарь компании Янис Ванагс ответит на наши вопросы.