Полиция обратилась к каждому: Будь умнее, не распространяй «фейковые» новости!

Госполиция в своем профиле на Facebook опубликовала предупреждение для всех легковерных жителей Латвии, призывая каждого задумываться о достоверности информации перед ее распространением.

Полиция обратила внимание на то, что в последнее время по интернету гуляют новости, в которых содержится лживая информация якобы от имени Госполиции, таким образом вводя общество в заблуждение.

Обычно у этих новостей громкий заголовок, привлекающий внимание, например, «сбежал опасный преступник», «в происшествии 11 погибших» итд. В свою очередь в тексте нет источника информации или указан неверный, например, называются несуществующие должности и вымышленные представители полиции. Обычно в таких новостях появляются старые события, вырванные из контекста, полуправда и вымысел.

Замечено, что такие материалы, заточенные на «клики», быстро распространяются в Facebook, многие ими делятся, даже не проверив достоверность новости. Таким образом популяризируется портал «кликов» и продолжается распространение «фейковых» новостей.

Заметив такое содержание, полиция призывает задуматься, прежде чем ею делиться, и запускает хештег #viltusziņa. За официальной информацией полиция призывает следить на ее официальных страничках в интернете.