Мужчина пытался украсть кабель со стройки торгового центра «Акрополис» (видео)

20 мая незадолго до 5 часов утра работники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя Кенгарагс, заметили подозрительного мужчину у ограждения новостройки торгового центра «Акрополис». Возле мужчины лежал рюкзак и несколько мотков кабеля. Полиция решила остановиться, чтобы проверить происхождение кабеля.

Один из стражей порядка вышел из оперативного транспортного средства. Мужчина, завидев полицейского, принялся бежать.

Полицейские неоднократно просили мужчину остановиться, но он забежал во двор многоквартирного дома и пропал из поля зрения полиции. После обыска близлежащих объектов, мужчина был обнаружен в кустах. Мужчина сразу признался полиции, что недавно вышел из тюрьмы.

Нарушителя отвезли на место происшествия, но он утверждал, что кабель не ворованный.

На место событий явился еще один экипаж полиции, работники которого, обыскав окрестности, заметили за новостройкой такие же самые мотки кабеля. Через непродолжительное время был найдет охранник, который подтвердил, что кабель находился на огражденной территории, а не за ней.

По просьбе Госполиции задержанный был доставлен в участок для проведения дальнейших процессуальных действий.