В Рижском канале утонул человек, спасающий его чуть не отправился следом

В центре Риги прошедшей ночью в канале утонул человек. В его спасении участвовали двое, одного из которых потом самого пришлось спасать, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Накануне вечером около 23:00 спасатели получили вызов на улицу Радио. Сообщалось о человеке в воде.

На месте было констатировано, что в канал упал человек, его спасать отправился очевидец произошедшего, однако неудачно. Он сам начал тонуть, и его спас третий человек.

В момент, когда спасатели прибыли на место, двое пытавшихся спасти тонувшего уже были на берегу, их передали медикам. Тонувший, к сожалению, не был виден на воде.

Водолазы, обыскав место ЧП, нашли утопленника и доставили тело на берег.

Также прошедшей ночью был получен вызов из Салацгривского края, где жители сообщали, что одна лодка с двумя пассажирами не вернулась на базу.

Спасатели прочесали местность и спустя несколько часов нашли пропавших отдыхающих.