«Дворник смывал нашу кровь»: посетитель бара в Domina рассказал о жестоких охранниках (фото)

Читатель, который попросил не раскрывать его имя, просит о помощи - отозваться очевидцев конфликта между двумя мужчинами и охранником в Риге в ночь на четверг, сообщает портал nra.lv.

Он не скрывает, что 20 июня вместе с другом зашел «немного отдохнуть и выпить» в Olympic Casino un Sporta Bars, который находится в т/ц Domina.

«После полуночи мы поссорились с моим другом, я покинул помещение, друг оставался внутри. Я стоял в 10 метрах от входа, когда появился работник фирмы EVOR, которого вызвали местные сотрудники, чтобы нас утихомирить, хотя конфликт продолжался не более пары минут, мы уже успокились, никто не пострадал", - рассказал потерпевший.

«Он подошел ко мне и спросил - «Почему мы испортили его спокойное дежурство? - Я ответил: ну если ты охранник - охраняй, конфликт между нами исчерпан, какие проблемы?. После чего получил угрозы в свой адрес, попытался снять на телефон этого охранника. Это, видимо, разозлило его, он начал бить меня, затем пошел в ход перцовый баллончик, я больше ничего не видел, только чувствовал удары по голове, спине. Мой друг вышел из бара и пытался остановить охранника - из баллончика получил и он. Затем охранник по рации вызвал подкрепление и оба мужчины оказались прикованы наручниками к поручням у входа. «Какой смысл сопротивляться вооруженным и обученным людям?».

FOTO: фото потерпевшего

По словам потерпевших, затем началась «профилактическая работа» с баллончиком и ударами, после чего их заставили встать на колени и просить прощения.

«Потом они полезли в мои карманы, достали телефон и между собой условились уничтожить его, так как там было видео с их угрозами. Мой друг начал протестовать против незаконного задержания, которое произошло за пределами охраняемого объекта, тогда его стали бить - это продолжалась 10-15 минут, пока не приехала полиция». В итоге пришлось вызывать и «Скорую помощь». В полиции написал заявление о ЧП и отправился в Гайльезерс, где находился мой друг: у него констатированы переломы ребер, сотрясение мозга, сильные ушибы, химический ожог лица и глаз от перцового балончика».

Кроме многочисленных травм пропали и личные вещи двоих мужчин.

По словам потерпевшего, полиция начала расследование, а мужчина просит отозваться всех, кто стал свидетелем прошедшего, были и прохожие, которые снимали на видео. На следующий день пострадавший отправился в Domina , чтобы узнать судьбу пропавших вещей, но они не нашлись. «А дворник смывал нашу кровь у входа», - сообщил он.