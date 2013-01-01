В Янов день зарегистрировано 13 пожаров

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 13 пожаров, из водоема извлечено тело одного утонувшего человека, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Три пожара зарегистрировано в Риге, один - в другом городе, девять - в краях Латвии.

За сутки ГПСС получила также 20 вызовов на спасательные работы, семь вызовов оказались ложными.

Как сообщалось, в вечер Лиго в Лимбажском крае утонул один человек.

В субботу вечером сотрудники ГПСС получили вызов в Лимбажскую волость Лимбажского края, где тонул человек. Прибыв на место происшествия, спасатели обыскали водоем и примерно в 20 метрах от берега на глубине четыре метра нашли утонувшего. Как сообщили в службе скорой помощи, утонувшему мужчине было 38 лет.

Еще один утонувший в субботу был найден в Планьской волости Стренчского края. Это был мужчина 64 лет, останки которого нашли рыбаки. В последний раз его видели живым в предыдущий день.