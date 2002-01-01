Лиго на латвийских дорогах: 66 пьяных водителей, 15 ДТП и две смерти

По сравнению с прошлым годом, в праздничные выходные на Янов день в этом году полиция задержала больше нетрезвых автоводителей, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

В этом году в праздничные дни было задержано 66 водителей, севших за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в прошлом году - 60. Больше всего таких водителей было задержано в минувшие сутки - 33.

Как сообщалось, в праздничные выходные обстановка на дорогах Латвии до второй половины дня в воскресенье оставалась относительно спокойной - число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и задержанных пьяных водителей было не больше, чем в обычные дни.

Дорожная полиция в ходе массовых проверок на автодорогах в субботу проверила 12 982 водителя. Задержаны десять водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также четыре водителя под воздействием наркотиков.

В Янов день ситуация на дорогах до обеда было относительно спокойной - к трем часам дня зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий без тяжелых последствий.

Трагическую аварию в Коценском крае, в которой погибли два человека, а еще трое пострадали, полиция не связывает непосредственно с празднованием Лиго, так как его причиной стал выбежавший на дорогу лось.

Трагическое ДТП произошло в Рубене Коценского края 24 июня около часа ночи. По данным полиции, перед автомобилем «Volvo» на шоссе выбежал лось. После столкновения с животным автомобиль вынесло на противоположную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком DAF. В ДТП погибли находившиеся в легковом автомобиле женщина 1974 г. рожд. и девушка 2002 г. рожд. С различными травмами в больницу доставлены мальчик 2006 г. рожд., женщина 1974 г. рожд. и мужчина 1968 г. рожд.