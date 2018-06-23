Свидетель смертельной аварии в Янову ночь рассказал о случившемся

В воскресенье, 24 июня, незадолго до часа ночи, на Валмиерском шоссе в Коценской волости, в Рубене, произошла трагическая авария. Причиной смертельной аварии считается выбежавший на дорогу лось. С лесным зверем столкнулся легковой автомобиль Volvo.
После столкновения с животным автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовой машиной DAF.
В происшествии погибла женщина 1974 года и девушка 2002 года рождения. Трое других пострадавших, оказались заблокированными в легковушке Volvo. Одного из пострадавших спасатели смогли достать из авто только спустя час с момента аварии.
Diemžēl Jāņu dienas rīts sācies traģiski. Avārijā, kurā iesaistīts kravas un vieglais auto, kā arī alnis, bojā gājuši 2 cilvēki, bet vēl 3 cietuši. Vieglā automašīna sākumā sadūrusies ar alni, bet tad notikusi sadursme ar kravas auto. Negadījums noticis netālu no Rubenes. pic.twitter.com/NOOYwXWxSx— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 23, 2018
Свидетель рассказал передаче LNT Ziņas о том, что он увидео в ту роковую ночь на Валмиерском шоссе.
«Я не понял, что тут произошло. Увидел фуру в канаве... Еще никто из оперативных служб не приехал. Я остановился, быстро побежал на помощь. Передо мной открылась довольно мрачная картина. Там было двое погибших и трое пострадавших, которые застряли в машине».
Pēc sadursmes ar alni, vieglais auto ietriecās kravas auto pretējā joslā #Rubene #Kocēni #Latvija. 2 bojā gājušie, 3 ievainotie. Vairāk informācijas šodien @lnt_lv ziņās.
📷 @zoldners pic.twitter.com/k2wOHWWQmI— BreakingLV (@breakinglv) June 24, 2018
Водитель грузовой машины рассказал LNT Ziņām, что все произошло так быстро, что избежать столкновения было невозможно. Лесного зверя водитель не видел, но столкновение было сильным, легковый автомобиль передвигался с большой скорость.
Комментируя аварию, начальник Дорожной полиции Нормундс Крапсис отметил, что на латвийских дорогах слишком мало мест, где установлены загорождения, которые не дают возможности зверям выбегать на проезжую часть.