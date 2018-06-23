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Свидетель смертельной аварии в Янову ночь рассказал о случившемся

Русский TVNET/Skaties.lv
Место аварии | Фото: Twitter/breakinglv

В воскресенье, 24 июня, незадолго до часа ночи, на Валмиерском шоссе в Коценской волости, в Рубене, произошла трагическая авария. Причиной смертельной аварии считается выбежавший на дорогу лось. С лесным зверем столкнулся легковой автомобиль Volvo.

После столкновения с животным автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовой машиной DAF.

В происшествии погибла женщина 1974 года и девушка 2002 года рождения. Трое других пострадавших, оказались заблокированными в легковушке Volvo. Одного из пострадавших спасатели смогли достать из авто только спустя час с момента аварии.

Свидетель рассказал передаче LNT Ziņas о том, что он увидео в ту роковую ночь на Валмиерском шоссе.

«Я не понял, что тут произошло. Увидел фуру в канаве... Еще никто из оперативных служб не приехал. Я остановился, быстро побежал на помощь. Передо мной открылась довольно мрачная картина. Там было двое погибших и трое пострадавших, которые застряли в машине».

Водитель грузовой машины рассказал LNT Ziņām, что все произошло так быстро, что избежать столкновения было невозможно. Лесного зверя водитель не видел, но столкновение было сильным, легковый автомобиль передвигался с большой скорость.

Комментируя аварию, начальник Дорожной полиции Нормундс Крапсис отметил, что на латвийских дорогах слишком мало мест, где установлены загорождения, которые не дают возможности зверям выбегать на проезжую часть.

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