Полицейские доставили на берег попавших в беду cапсерфингистов

Днем 22 июня сотрудники Управления службы безопасностии на воде Рижской муниципальной полиции, осматривая Кишэзерс, заметили двух человек на SUP досках – они находились на воде далеко от берега и дрейфовали.

Принимая во внимание высокие волны и сильный ветер, полицейские решили подплыть на катере и узнать, не нужна ли им помощь. Во время разговора выяснилось, что гребцы уже довольно долго пытались добраться до берега, но силы были на исходе и они замерзли. Полицейские усадили их в катер и вместе с инвентарем повезли на берег.

По пути на берег полицейские заметили еще двух гребцов на досках SUP, которые застряли в тростнике.

Сотрудники полиции решили подъехать и к ним. Один из этой пары, как оказалось, потерял весло и с большим трудом мог держаться на доске. Этих спортсменов также усадили в катер и повезли на берег. На суше полицейские предложили вызвать медиков, однако все отказались. Спортсмены поблагодарили спасателей за выручку, после чего помощь полицейских больше не требовалась.