В Валгундской волости зарегистрирована третья в этом году вспышка АЧС

Зарегистрирована третья в этом году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в приусадебном хозяйстве - инфекцией заразились свиньи в одном из хозяйств в Валгундской волости Елгавского края, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба.

11 содержащихся в хозяйстве свиней пришлось ликвидировать.

Ранее в этом году АЧС была выявлена также 12 июня на одной из ферм в Яунсвирлаукской волости Елгавского края, а 18 июня - в Курсишской волости Салдусского края.

В целом из-за АЧС в этом году уничтожены уже 193 свиньи.