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В Болдерае при попытке взломать банкомат преступники подожгли здание

LETA
Фото: Valsts policija

Прошедшей ночью неизвестные пытались взломать банкомат в доме на ул. Стурманю в Болдерае и подожгли двухэтажное здание, сообщает Государственная полиция.

Грабители пытались разрезать банкомат, но он загорелся, а затем огонь перекинулся на здание. Однако вскрыть банкомат и похитить деньги злоумышленникам так и не удалось.

В здании сработала сигнализация, и в 3.18 охранники информировали о произошедшем полицию и Государственную пожарно-спасательную службу. Когда на место происшествия прибыли пожарные, открытым пламенем горели первый этаж дома на площади 50 кв. м и второй этаж на площади 400 кв. м. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 6.29.

По факту взлома банкомата и пожара начат уголовный процесс по ст. 18 Уголовного закона - преступления против собственности.

Государственная полиция призывает откликнуться всех, кому что-либо известно о людях, причастных к этому преступлению, а также тех, у кого есть другая полезная информация. Информировать полицию можно по номеру телефона 110 или обратившись в ближайший полицейский участок.

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