Очевидец об убийстве Бункуса: Из груди бил фонтан крови, но он еще был жив!

Журналу Privātā Dzīve удалось взять интервью у очевидца, который работает неподалеку от места убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса в Межапарке, рядом с Братским кладбищем. Работник похоронного бюро рассказал о выстрелах утром 30 мая, о том, как поспешил на помощь и увидел мрачную картину.

Очевидец работает в похоронном бюро In Memoriam и в утро убийства уже был на рабочем месте.

"Там было море крови! Мужчина (Бункус Прим. ред.) хоть и был расстрелян и сильно кровоточил, все еще был жив! У него не было предсмертной агонии, он просто медленно и очень спокойно дышал. [..] Учитывая, что джип врезался в бетонную стену кладбища, от сильного удара мотор машины оказался в салоне, у коленей Бункуса, которые были сильно ободраны".

Напомним, что администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был убит утром 30 мая, когда он на своем автомобиле ехал мимо Рижского Братского кладбища.

Ведется активное расследование убийства, в том числе проверяются и сообщения, приходящие от населения. Необходимая информация запрашивается также в рамках международного сотрудничества.

Госполиция по-прежнему просит людей присылать записи с видеорегистраторов, сделанные в день убийства, 30 мая, с 8 до 9 часов утра в районе Межапарка, Саркандаугавы, Братского кладбища.

В свою очередь, адвокатское бюро Мартиньша Бункуса объявило о вознаграждении в 10 000 евро тому, кто предоставит важную для раскрытия преступления информацию.

Руководитель бюро Екатерина Галушка объяснила, что сотрудники пошли на этот шаг с целью способствовать интенсивности расследования и обнаружить значимые факты. Бюро обещает полную конфиденциальность.

У вознаграждения не будет ограничения по сроку и оно будет выплачено персоне или групп лиц, чья инфорация наведет на правильный след и поможет задержать убийц. Обращаться можно по телефону +371 200 93 332 vai e-pastu «palidzi@protonmail.com».