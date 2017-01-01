Пожар на нелегальной свалке в Юрмале: полиция просит предъявить обвинение трем лицам

Госполиция передала для уголовного преследования дело о пожаре на нелегальной свалке отходов в Юрмале и просит предъявить обвинение трем лицам, сообщила агентству ЛЕТА представитель полиции Элина Спрудзане.

В июне 2017 года Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) начало уголовный процесс о нарушении правил утилизации отходов, вызвавшем значительный вред для окружающей среды, здоровья людей, имущественных или хозяйственных интересов.

Подозреваемыми по делу были признаны три человека.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ или денежного штрафа.

В отношении подозреваемых были избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Потерпевшим по этому делу УБЭП признало государство в лице Государственной службы окружающей среды.

Как сообщалось, 18 июня 2017 года на нелегальной свалке пластмассового мусора в окрестностях Слоки в Юрмале произошел пожар. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке 23 тыс. тонн пластмассовых отходов составила 12 тыс. квадратных метров.

5 июля выигравшее объявленный Государственной службой окружающей среды ООО «Clean R» приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале. На эти работы «Clean R» потратило около 550 тыс. евро, которые планировало взыскать с ООО «Prima M», которому принадлежит свалка, и которое отказалось расчищать ее территорию, сославшись на отсутствие необходимых средств.