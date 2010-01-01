В этом году размер взяток дорожникам колеблется от 10 до 500 евро

В этом году в Латвии зарегистрировано 37 попыток подкупа дорожных полицейских, размер предложенных полицейским взяток колеблется от 10 до 500 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

20 таких случаев зафиксировано в Земгальском регионе, восемь - в Латгальском, по три - в Рижском, Видземском и Курземском регионах. В 17 случаях взятки полицейским предлагали иностранцы.

Общая сумма предложенных полицейским взяток в этом году достигла 3500 евро.

Утром 25 июня полицейские остановили на ул. Гростонас в Риге водителя автомашины «Ford», нарушившего правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина 1946 года рождения сел за руль, не имея водительских прав. Пытаясь избежать штрафа, он предложил полицейским взятку в размере 100 евро.

Начат уголовный процесс, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного ареста, денежного штрафа или принудительных работ.