Кенгарагс: вышел погулять с собакой, и помог полиции найти пропажу

В понедельник вечером, 25 июня, работники Рижской муниципальной полиции Латгальского предместья получили информацию от жителя, который обнаружил спрятанный мотоцикл - транспортное средство было покрыто ветками и запрятано глубоко в кустах. На проверку был вызван ближайший полицейский экипаж.

Прибыв на место, стражи порядка встретили вызвавшего их мужчину. Он рассказал, что заметил мотороллер еще утром, когда тот стоял у дома, а позже, гуляя с собакой, обнаружил его в кустах, и явно спрятанным. Мужчина также указал место нахождения транспортного средства: он был втиснут в зону безопасности железной дороги, через которую вела тропинка, протоптанная местными жителями. Сам мотороллер был прикрыт ветками.

Проверка данных транспортного средства показала, что в тот же день из рядом расположенной собственности был украден мотороллер: вор проделал отверстие в заборе и вынес его.

Дело переняла государственная полиция.