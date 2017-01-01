В Верманском саду задержан 17-летний курильщик марихуаны

Поздно вечером 26 июня сотрудники полиции, осматривая места сбора молодежи, в Верманском саду заметили компанию, возможно, несовершеннолетних молодых людей. Один из них курил

Приблизившись к ребятам, стражи порядка поинтересовались возрастом курильщика, на что тот утвердительно ответил, что достиг совершеннолетия. Но на просьбу показать удостоверяющий документ, вызывающе сказал, что ничего никому показывать не будет.

Сотрудники правопорядка повели его к оперативной машине, где он признался, что ему 17 лет.

В один момент полицейским показалось, что юноша попытался выбросить упаковку с зеленовато-коричневой смесью.

Кроме того, во время разговора было заметно, что у молодого человека увеличенные зрачки. Когда его спросили об употреблении наркотиков, он подтвердил, что сначала курил марихуану.

Правонарушитель был задержан и доставлен в Госполицию для дальнейших процедурных действий.

В то же время о произошедшем сообщили матери юноши. Женщина призналась, что находится в путешествии и оставила сына на короткое время без присмотра.