Лобовое столкновения в Тартумаа: один из водителей погиб, в машине находилась его трехлетняя дочь

В среду вечером, 27 июня, в Тартумаа (Эстония) произошло тяжелое ДТП: в ходе лобового столкновения двух автомобилей погиб мужчина. Кроме того, в результате аварии тяжелые повреждения получили еще четыре человека.

Сообщение о тяжелой аварии в деревне Хаава Тартуского уезда поступило в Центр тревоги 27 июня в 20.25. По первоначальным данным, произошло столкновение автомобилей Mercedes и Citroen.

По предварительным данным, двигавшийся из Тарту в направлении Йыхви

Mercedes Benz по неизвестной пока причине на пологом правом повороте выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу Citroen. Столкновение было таким сильным, что Citroen перевернулся.

Спасатели помогли запертым внутри автомобилей и пострадавшим людям выбраться. В ходе спасательных работ выяснилось, что

находившийся за рулем Citroen 38-летний мужчина получил столь тяжелые травмы, что погиб на месте. В его автомобиле также находилась его трехлетняя дочь, которая была пристегнута к сидению безопасности и не получила серьезных травм,

но осталась в больнице под присмотром врачей.

В больницу также доставили водителя Mercedes, 30-летнего мужчину и пассажиров — 21-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. Все трое пострадали в аварии, серьезнее всего девушка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Индрек Коэметс подтвердил, что водитель Mercedes был трезв.

«На месте аварии не было заметно следов торможения, поэтому есть основания полагать, выехавший на встречную полосу водитель Mercedes вовремя не заметил, что оказался в опасной ситуации. Таким образом у него, к сожалению, не осталось времени на то, чтобы, выехав на встречную полосу, избежать столкновения с двигавшимся навстречу Citroen. Какие именно обстоятельства привели к трагической гибели отца семейства и как можно было бы избежать подобных трагедий в дальнейшим — ответы на эти вопросы мы будем искать в рамках уголовного следствия», - сказал он.