Прокуратура начала уголовное преследование Римшевича и Мартинсонса

Решение о начале уголовного преследования принято по заявлению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Более подробная информация о решении будет предоставлена на пресс-брифинге в 10 часов 29 июня в здании Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось, 18 июня БПБК направило прокуратуре для начала уголовного преследования материалы уголовного дела Римшевича и Мартинсонса, сообщили агентству ЛETA в БПБК.

Материалы переданы отделу по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Римшевича БПБК просит обвинить во взяточничестве, а Мартинсонса - в его поддержке.

К сообщению БПБК о передаче дела в прокуратуру прилагается инфографика со схемой преступления без расшифровки символов. Единственное ясное указание свидетельствует о том, что дело связано с «Trasta komercbankа» (TKB). В БПБК агентству ЛЕТА отказались предоставить более подробные комментарии, отметив, что в настоящее время дело ведет уже Генеральная прокуратура.

Из предоставленной бюро инфографики можно понять, что Римшевич, вероятно, осуществлял давление на Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) в связи с процессом ликвидации TKB, и к этим преступным действиям, возможно, причастен Мартинсонс, который давил на представителей или ликвидаторов банка и получил за это деньги, которые дальше, вероятно, передал руководителю Банка Латвии. В процессе могли участвовать еще два доверенных лица - одно со стороны Римшевича, второе - со стороны банка. Возможно, какую-то долю взятки от TKB Римшевич получил в виде подарка или оплаченного путешествия.

В феврале Римшевич был признан подозреваемым по уголовному процессу по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не меньше 100 тыс. евро.

По подозрению в пособничестве этому преступному деянию был задержан и вскоре освобожден Мартинсонс. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В качестве меры пресечения в отношении Римшевича избран денежный залог, запрет занимать должность президента центробанка, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.

Римшевич ранее на пресс-конференции утверждал, что не виновен и с не уйдет в отставку с должности президента Банка Латвии.