Клубы дыма, взрывы и запах химии: Пожар повышенной опасности в Олайне

Беспокойную ночь пережили жители Олайне. Около часа ночи, когда не все спали крепким сном, люди заметили густые клубы дыма и услышали хлопки. Оказалось, что на ул.Целтниеку, это район двух крупных химических предприятий «Биолар» и «Олайнфарм», вспыхнул пожар. В соцсетях от очевидцев информации было больше, чем от ответственных служб, которым жители Олайне пытались дозвониться и узнать, стоит ли им эвакуироваться?

«Не хочется наводить панику, но информации никакой нет, позвонил в Олайнскую Полицию они ничего не знают или делают вид , что не знают. На всякий случай лучше закрыть окно», - такой комментарий в Facebook оставил Андрей Толмачев.

«В начале пятого утра позвонила на номер 112, не сказали, что все силы брошены на ликвидацию ЧП. Будем ждать», - информацией поделилась Ольга.

Люди сообщали, что чувствовали запах химии.

Как сообщает служба новостей LTV, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Олайне в 00.27 прошедшей ночью (с 28 на 29 июня). Пожар вспыхнул на территории по сбору отходов.

В 5.18 утра пожарным удалось локализовать огонь. Огонь охватил территорию общей площадью 1500 м2, а именно горели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом. В настоящее время (7.40 утра 29 июня) продолжается борьба с пожаром.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце рассказала, что на месте пожара находятся химические вещества и на ликвидации огня заняты 34 пожарных расчета. На место ЧП прибыла Государственная служба окружающей среды.