Пожар повышенной опасности в Олайне: эвакуировать население пока не будут

Беспокойную ночь пережили жители Олайне. Около часа ночи, когда не все спали крепким сном, люди заметили густые клубы дыма и услышали хлопки. Оказалось, что на ул.Целтниеку, это район двух крупных химических предприятий «Биолар» и «Олайнфарм», вспыхнул пожар. В соцсетях от очевидцев информации было больше, чем от ответственных служб, которым жители Олайне пытались дозвониться и узнать, стоит ли им эвакуироваться?

«Не хочется наводить панику, но информации никакой нет, позвонил в Олайнскую Полицию они ничего не знают или делают вид , что не знают. На всякий случай лучше закрыть окно», - такой комментарий в Facebook оставил Андрей Толмачев.

«В начале пятого утра позвонила на номер 112, не сказали, что все силы брошены на ликвидацию ЧП. Будем ждать», - информацией поделилась Ольга.

Люди сообщали, что чувствовали запах химии.

ГПСС подчеркивает, что эвакуация населения в окрестностях пожара не требуется, также нет опасности находиться вне помещений.

С Государственной службой охраны среды агентству ЛЕТА пока не удалось связаться, однако в твиттере служба сообщила, что, согласно предварительной информации, на месте происшествия горели также химикаты из лабораторий. Объем сгоревших веществ выясняется. Загрязнения грунтовых вод в результате пожара не произошло.

В Олайнской краевой думе сообщили, что самоуправлении обобщает информацию о пожаре, чтобы в случае необходимости информировать население о случившемся.

Как сообщает служба новостей LTV, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Олайне в 00.27 прошедшей ночью (с 28 на 29 июня). Пожар вспыхнул на территории по сбору отходов AS «BAO».

В 5.18 утра пожарным удалось локализовать огонь. Огонь охватил территорию общей площадью 1500 м2, а именно горели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце рассказала, что, c учетом того, что на территории находятся химические вещества, для тушения были привлечены крупные силы - по крайней мере 34 пожарных. Также на место пожара прибыли представители Государственной службы окружающей среды.