В Олайне горели химикаты: пожар локализован

Прошедшей ночью на территории предприятия по утилизации отходов AО «BAO» в Олайне произошел пожар повышенной опасности, который в настоящее время уже локализован, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

С учетом того, что на территории находятся химические вещества, для тушения были привлечены крупные силы - по крайней мере 34 пожарных. Также на место пожара прибыли представители Государственной службы окружающей среды.

ГПСС подчеркивает, что эвакуация населения в окрестностях пожара не требуется, также нет опасности находиться вне помещений.

Руководитель BAO Янис Вилгертс подтвердил, что пожар возник на принадлежащей предприятию территории по сбору отходов в Олайне.

Причины пожара пока не известны. В результате пожара BAO причинен ущерб на несколько тысяч евро.

На вопрос, не стал ли причиной пожара поджог, руководитель предприятия ответил, что не исключает такой возможности, но более подробно сможет прокомментировать ситуацию, когда будут изучены видеозаписи.

С Государственной службой охраны среды агентству ЛЕТА пока не удалось связаться, однако в твиттере служба сообщила, что, согласно предварительной информации, на месте происшествия горели также химикаты из лабораторий. Объем сгоревших веществ выясняется. Загрязнения грунтовых вод в результате пожара не произошло.

В Олайнской краевой думе сообщили, что

самоуправлении обобщает информацию о пожаре, чтобы в случае необходимости информировать население о случившемся.

Как сообщалось, вызов был получен вскоре после полуночи. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возгорание охватило большую площадь и существует угроза дальнейшего распространения огня. В 5.18 пожар удалось локализовать.

В результате возгорания на площади 1500 кв. м сгорели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом.